Sivas'ta Kovid-19 karantinasına uymayan 11 kişiye para cezası Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasına uymayan 11 kişiye para cezası uygulanırken, haklarında idari işlem başlatıldı.

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasına uymayan 11 kişiye para cezası uygulanırken, haklarında idari işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında test sonuçları pozitif olan ve evde gözlem altında tutulan hastalardan 11 kişinin son bir hafta içinde yapılan kontrollerinde kurallara uymadıkları tespit edildi.

Bu kişilere 3 bin 150'şer lira para cezası uygulanırken, haklarında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA