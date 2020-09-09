Sivas'ta Kovid-19 karantina kurallarına uymayanlar KYK yurtlarına yerleştirilecek
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Sivas'ta Kovid-19 karantina kurallarına uymayanlar KYK yurtlarına yerleştirilecek

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina kurallarına uymayanların Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirileceği bildirildi.

Sivas'ta Kovid-19 karantina kurallarına uymayanlar KYK yurtlarına yerleştirilecek
09.09.2020 22:31 | Son Güncelleme: 09.09.2020 22:34

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina kurallarına uymayanların Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzısıhha Kurulu, koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla ek tedbirler aldı.

Buna göre, test sonuçları pozitif olup ev izolasyonunda olması gerekirken karantina kurallarını ihlal eden kişilerin KYK yurtlarında izolasyon sürelerini tamamlaması sağlanacak.

Bu kişilerin öğrenci yurtlarında kalma süreleri boyunca oluşacak konaklama, yemek gibi masrafları kendilerinden temin edilecek.

65 yaş ve üzerinin sokağa çıkma saatleri yeniden belirlendi

İl Hıfzısıhha Kurulu kararınca 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmaları 11.00-16.00 saatleriyle sınırlandırıldı.

Bahse konu yaş grubundaki vatandaşların 11.00'den önce ve akşam 16.00'dan sonra sokağa çıkmaları yasaklandı.

İl genelinde meskenler hariç tüm alanlarda vatandaşlara istisnasız maske takma zorunluluğu getirildi.

Minibüs ve midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta alınabilecek yolcu sayısı en fazla 7 kişi ile sınırlandırıldı.

Restoran, kafe ve tüm yeme-içme yada eğlence yerlerinde saat 24.00'ten sonra müzik yayınına hiçbir şartta izin verilmeyecek.

Kaynak: AA

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