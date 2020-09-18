Sivas'ta Kovid-19 denetimleri
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Sivas'ta Kovid-19 denetimleri

Sivas'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 227 ekip ve 1917 personelle denetimi yapıldı.

Sivas'ta Kovid-19 denetimleri
18.09.2020 14:01 | Son Güncelleme: 18.09.2020 14:05

Sivas'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 227 ekip ve 1917 personelle denetimi yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 denetimlerinde marketler, toplu taşıma araçları, parklar, pazarlar, alışveriş alanları, lokantalar, kuaförler ve ticari taksiler denetlenerek koronavirüs kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Denetimlerde tedbirlerine uymayan 18 işletmeye toplam 56 bin 700 lira para cezası kesildi.

Ayrıca 5 işletmeye 1 gün, 1 işletmeye de 3 gün faaliyet durdurma cezası verildi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Halife Yalçınkaya
Halife Yalçınkaya
AA Editörü
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