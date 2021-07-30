Sivas'ta Kovid-19 aşısı olmak isteyen yaşlı çiftin yardımına belediye ekipleri koştu

Sivas'ta belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için randevu alan yaşlı çifti, ulaşım sorunu yaşadıkları için evlerinden özel araçla alıp sağlık merkezine götürdü.

Sivas'ta belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için randevu alan yaşlı çifti, ulaşım sorunu yaşadıkları için evlerinden özel araçla alıp sağlık merkezine götürdü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte yaşayan 75 yaşındaki Cevahir ile eşi 80 yaşındaki Ömer Ocak'a üçüncü doz aşılarını olmaları için randevu verildi.

Sağlık ekiplerine aşı olmak istediklerini fakat yaşlı oldukları için ulaşım konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirten Ocak, çiftin yardımına belediye ekipleri yetişti.

Sağlık ekiplerinin haber vermesiyle harekete geçen belediye ekipleri, yaşlı çifti Fatih Mahallesi'nde oturdukları evden alıp, Şükrü Beyazıt Aile Sağlığı Merkezi'ne götürdü.

Üçüncü doz aşıları yapılan çift, daha sonra yine araçla evlerine bırakıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cevahir Ocak, Sivas Belediyesine teşekkür ederek, "Üçüncü doz aşımızın yapılması gerektiği belirtilerek randevu verdiler. Sağlık merkezinde çalışan ekiplere yaşlılık nedeniyle ulaşım konusunda sıkıntı yaşayabileceğimizi söyledik, onlar da belediyeyi aramışlar. Bu konuda bize destek olan herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde