Sivas'ta Kovid-19'a karşı aşılama çalışmaları kesintisiz sürüyor

Sivas Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı Rağıp Sarıismailoğlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

Sivas Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı Rağıp Sarıismailoğlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Rağıp Sarıismailoğlu, AA muhabirine, Numune Hastanesi bünyesindeki Kovid-19 bölümü olarak belirlenen Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'nde (ÇAGEM) aşılama çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü belirtti.

Günlük yaklaşık 1500 kişiye aşı uyguladıklarını anlatan Sarıismailoğlu, "Aşı polikliniğinde 09.00 ile 23.00 saatleri arasında kesintisiz aşı hizmet veriyoruz. Taşrada da 112 ve Halk Sağlığı ekibimizle aşılamayı son sürat devam ettiriyoruz." dedi.

Sarıismailoğlu, kentte yaklaşık 125 bin kişiye birinci, 100 bin civarında kişiye de ikinci doz aşılarının yapıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Tüm vatandaşlarımıza sırası geldikçe aşılanmasını öneriyoruz. Bunu yapacak, yetişecek imkanımız var. Özelikle Halk Sağlığı ekiplerine buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Sivas geniş bir coğrafyaya yayılmış durumda, taşramız çok geniş ama mevsim şartlarına bakmaksızın gece gündüz demeden tüm vatandaşlarımıza, evde yatalak olan herkese gidip aşılarını yaptılar. Mobil ekiplerimiz ve ambulans ekiplerimiz herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bulundu. Merkezde de ihtiyacı olan, yatalak olup hastaneye gelemeyen kimselere de aşıları gidilip bizzat yapıldı."

Oluşturdukları ikna timleri ile sırası geldiği halde aşı olmayanları ikna ettiklerini dile getiren Sarıismailoğlu, "Müdürlüğümüzün kurmuş olduğu ekipler, ev ev aşı olmamış vatandaşları gezerek onların da aşı olması gerektiğini anlattılar." diye konuştu.

"Nisan ayında 250 kişi ikna edildi"

Aşılamanın, hastaneye yatışları azalttığına dikkati çeken Sarıismailoğlu, şöyle devam etti:

"İki doz aşısını olmuş, üzerinden 10 gün geçmiş ve bağışıklığı tam oluşmuş hiçbir vatandaşımızda yoğun bakım endikasyonu gelişmedi. Bu açıdan aşılama çok önemli, şu an elimizdeki en önemli silah. Hakkınız gelir gelmez, mutlaka en yakın merkeze giderek aşınızı olun. Gidemiyorsanız, halk sağlığı ekiplerimize, 182'ye haber vererek gelip aşılamanızı evde yapalım. İkna timlerimiz ev ev gezip aşının faydalarını anlatıyor. Nisan ayında yaklaşık 250 vatandaşımızı ikna ettiler."

Aşı alanı sorumlu hemşiresi Nuray Yıldırım ise 12 aşı odası oluşturduklarını söyledi.

İlk doz Kovid-19 aşısı olan İlyas Çağlar da kendilerine bu imkanı sunan devlet yetkililerine teşekkür ederek, "Bu hizmeti para ile arasak bulamayız, alamayız ve gücümüz yetmez. Allah herkesten razı olsun ama vatandaş da duyarlı olup aşısını olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya