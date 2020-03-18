Sivas'ta koronavirüse karşı ilaçlama yapıldı
Sivas İl Özel İdaresinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte işlemleri gerçekleştirildi.
18.03.2020 11:44 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:44
Sivas İl Özel İdaresinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte işlemleri gerçekleştirildi.
Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sivas İl Özel İdaresi ana ve ek binalarında bulunan müdürlüklerin tüm odaları, arşivleri, koridorları ve merdivenleri ile Sivas İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nu detaylı olarak ilaçlayarak, dezenfekte etti.
Salgın hastalıklara karşı alınacak tedbirler hususunda Sivas İl Özel İdaresi personellerine bilgi verildi.
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Kaynak: AA