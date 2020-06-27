Sivas'ta koronavirüs tedbirleri altında YKS heyecanı SİVAS'ta, YKS heyecanı yaşandı.

SİVAS'ta, YKS heyecanı yaşandı. Sınavın ilk oturumu olan TYT'ye giren öğrenciler, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek salonlara alındı. Öğrencilere görevliler maske dağıttı.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen YKS, 10.15'te itibariyle başladı. Adaylar sabah erken saatlerde velileriyle birlikte sınava girecekleri okullara geldi. Öğrenciler, koronavirüs önlemleri kapsamında okul girişlerinde ellerini dezenfekte etti. Görevliler de öğrencilere maske dağıttı.

Sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek kimlik kontrolleri yapılan öğrenciler, daha sonra sınava girecekleri salonlara alındı. Aileler ise çocuklarını sınav merkezlerinin önünde dua ederek bekledi.

Kaynak: DHA