Sivas'ta koronavirüs tedbirleri Sivas Valisi Salih Ayhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla kentte her türlü tedbirin alındığını belirtti.

Sivas Valisi Salih Ayhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla kentte her türlü tedbirin alındığını belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ayhan, Numune Hastanesi Acil Servisini ziyaret ederek sağlık çalışanlarına görevlerinde başarı diledi.

Hastane ziyareti sonrasında açıklamada bulunan Ayhan, ilde koronavirüse karşı alınan tedbirler hakkında bilgi verdi.

Numune Hastanesinde bir yoğunluk olmadığını ve sağlık hizmetlerinin, hassas bir şekilde devam ettiğini belirten Ayhan, "Mevsimsel geçişlerden kaynaklanan herhangi bir salgın hastalık, bir sorun yok çok şükür. Sivas'ta her şeyin yolunda gittiğini söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Koronavirüsün dünyada küresel bir salgın haline geldiğini aktaran Ayhan, Sağlık Bakanlığının belirlediği politikalar çerçevesinde hep birlikte salgın ile mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

İl genelinde tüm kamu kurumlarının salgına karşı en üst düzeyde hassasiyet gösterdiğini belirten Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Sivas Belediyemiz ortak yaşam alanlarında kesintisiz şekilde dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Cumhuriyet Üniversitemizin oluşturduğu bir ekiple süreci sürekli istişare ediyoruz. Tedbirlerimiz daha önceden almaya başladığımız için iyi bir noktadayız. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Çocuklarımız evlerinde kendilerini iyi baksın, aile içi iletişimlerini güçlendirsinler. Bol bol kitap okuyarak tatili en verimli şekilde kullansınlar. Ayrıca, sınavlara hazırlanan veya kitap okumak isteyen öğrencilerimiz için Şems-i Sivasi İl Halk Kütüphanesi, ekiplerimiz tarafından detaylı dezenfekte edildi. Günün her saati diledikleri zaman, en güzel şekilde kullanabilirler."

Kaynak: AA