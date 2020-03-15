Sivas'ta koronavirüs tedbirleri
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Sivas'ta koronavirüs tedbirleri - Haber
Numune Hastanesi, Salih Ayhan, Koronavirüs, Sivas, Güncel

Sivas'ta koronavirüs tedbirleri

Sivas Valisi Salih Ayhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla kentte her türlü tedbirin alındığını belirtti.

15.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:18
Sivas'ta koronavirüs tedbirleri

Sivas Valisi Salih Ayhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla kentte her türlü tedbirin alındığını belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ayhan, Numune Hastanesi Acil Servisini ziyaret ederek sağlık çalışanlarına görevlerinde başarı diledi.

Hastane ziyareti sonrasında açıklamada bulunan Ayhan, ilde koronavirüse karşı alınan tedbirler hakkında bilgi verdi.

Numune Hastanesinde bir yoğunluk olmadığını ve sağlık hizmetlerinin, hassas bir şekilde devam ettiğini belirten Ayhan, "Mevsimsel geçişlerden kaynaklanan herhangi bir salgın hastalık, bir sorun yok çok şükür. Sivas'ta her şeyin yolunda gittiğini söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Koronavirüsün dünyada küresel bir salgın haline geldiğini aktaran Ayhan, Sağlık Bakanlığının belirlediği politikalar çerçevesinde hep birlikte salgın ile mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

İl genelinde tüm kamu kurumlarının salgına karşı en üst düzeyde hassasiyet gösterdiğini belirten Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Sivas Belediyemiz ortak yaşam alanlarında kesintisiz şekilde dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Cumhuriyet Üniversitemizin oluşturduğu bir ekiple süreci sürekli istişare ediyoruz. Tedbirlerimiz daha önceden almaya başladığımız için iyi bir noktadayız. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Çocuklarımız evlerinde kendilerini iyi baksın, aile içi iletişimlerini güçlendirsinler. Bol bol kitap okuyarak tatili en verimli şekilde kullansınlar. Ayrıca, sınavlara hazırlanan veya kitap okumak isteyen öğrencilerimiz için Şems-i Sivasi İl Halk Kütüphanesi, ekiplerimiz tarafından detaylı dezenfekte edildi. Günün her saati diledikleri zaman, en güzel şekilde kullanabilirler."

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

'Vakaların yaş ortalaması düştü' deyip bir yaş aralığını işaret etti Haber
"Vakaların yaş ortalaması düştü" deyip bir yaş aralığını işaret etti
Engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren sanığın cezası belli oldu Haber
Engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren sanığın cezası belli oldu
Koronavirüs belirtisi görülen kızını hastaneden kaçırdı Haber
Koronavirüs belirtisi görülen kızını hastaneden kaçırdı
Korkutan senaryoya son noktayı koydular: Türkiye'yi makarnaya boğarız Haber
Korkutan senaryoya son noktayı koydular: Türkiye'yi makarnaya boğarız
Komşuda koronavirüs sebebiyle 113 kişi daha hayatını kaybetti Haber
Komşuda koronavirüs sebebiyle 113 kişi daha hayatını kaybetti
Erzurumlu Miray'ın koronavirüs önlemleri izleyenleri kahkahaya boğdu Haber
Erzurumlu Miray'ın koronavirüs önlemleri izleyenleri kahkahaya boğdu
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Netanyahu'nun yolsuzluk duruşması koronavirüs tedbirleri nedeniyle ertelendi
Netanyahu'nun yolsuzluk duruşması koronavirüs tedbirleri nedeniyle ertelendi
'Hiç gitmedim' dediği Bursa'da hırsızlık yaptığı iddia edilen genç, suçsuzluğunu ispatlamaya çalışıyor
"Hiç gitmedim" dediği Bursa'da hırsızlık yaptığı iddia edilen genç, suçsuzluğunu ispatlamaya çalışıyor
Apple, koronavirüs nedeniyle Çin dışındaki bütün mağazalarını kapatıyor
Apple, koronavirüs nedeniyle Çin dışındaki bütün mağazalarını kapatıyor
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Ali Koç, Konyaspor maçı öncesi derbiyi izledi
Ali Koç, Konyaspor maçı öncesi derbiyi izledi
Fiorentina'da iki oyuncu daha koronavirüse yakalandı
Fiorentina'da iki oyuncu daha koronavirüse yakalandı
Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı
Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı
Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya tamamen karantina altına alındı
Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya tamamen karantina altına alındı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap, koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar anlattı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap, koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar anlattı
Sergen Yalçın, Trezeguet'in transfer edilmesini istedi
Sergen Yalçın, Trezeguet'in transfer edilmesini istedi
Fahrettin Altun'dan yabancı medyaya uyarı: Bir daha aynı hatayı yapmayın
Fahrettin Altun'dan yabancı medyaya uyarı: Bir daha aynı hatayı yapmayın
Son dakika: Türkiye ve Gürcistan, Sarp Sınır Kapısı'nı yolcu trafiğine kapatacak
Son dakika: Türkiye ve Gürcistan, Sarp Sınır Kapısı'nı yolcu trafiğine kapatacak
Koronavirüs salgınına karşı yoğun bakım hastalarının ziyareti yasaklandı
Koronavirüs salgınına karşı yoğun bakım hastalarının ziyareti yasaklandı
ABD Eski Başkanı Barack Obama'nın Twitter'da cinsel içerikli film yıldızını takip ettiği ortaya çıktı
ABD Eski Başkanı Barack Obama'nın Twitter'da cinsel içerikli film yıldızını takip ettiği ortaya çıktı
Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı
Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı
Bakan Koca, 'Virüs taraması yapıyoruz' dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
Son dakika: Medine'den gelen Umre yolcuları Ankara'da karantinaya alındı
Son dakika: Medine'den gelen Umre yolcuları Ankara'da karantinaya alındı
Son dakika: Ünlü iş insanı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu, FETÖ'den gözaltına alındı
Son dakika: Ünlü iş insanı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu, FETÖ'den gözaltına alındı
Londra'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs vakası görüldü
Londra'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs vakası görüldü
Rizeliler koronavirüsten çay kolonyası ile korunuyor
Rizeliler koronavirüsten çay kolonyası ile korunuyor
Bill Gates Microsoft yönetiminden ayrıldı
Bill Gates Microsoft yönetiminden ayrıldı
Futbol kamuoyuna bomba gibi düşen haber! Zlatan Ibrahimovic'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Futbol kamuoyuna bomba gibi düşen haber! Zlatan Ibrahimovic'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Devlet Bahçeli Fahrettin Koca İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Sadi Konuk Cem Yılmaz Aleyna Tilki
Spor Falcao Metin Oktay Ali Palabıyık Radamel Falcao Mustafa Cengiz
Daha Fazla Avrupa İtalya Futbolcu Vatandaş
Şu an buradasınız: Sivas'ta koronavirüs tedbirleri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2020 14:46:45. #1.15#