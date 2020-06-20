Sivas'ta koronavirüs önlemleri arasında LGS sınavı heyecanı SİVAS'ta, 186 okulda 12 bin 403 öğrenci, 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavının heyecanını yaşadı.

SİVAS'ta, 186 okulda 12 bin 403 öğrenci, 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavının heyecanını yaşadı. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek sınav salonlarına alınan öğrencilere, görevliler maske dağıttı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik yapılan LGS sınavı, saat 09.30 itibariyle başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında her öğrenci kendi okulunda sınava girdi. Adaylar sabah erken saatlerde velileriyle birlikte okullara geldi. Öğrenciler, koronavirüs önlemleri kapsamında okul girişlerinde ellerini dezenfekte ettikten sonra görevliler tarafından verilen maskeleri taktı. Sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek kimlik kontrolleri yapılan öğrenciler, daha sonra sınava girecekleri sınıflara alındı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, "8'inci sınıf öğrencilerimiz için sınavımız var. 12 bin 403 öğrencimiz bugün sınava giriyor. Bu salgın sebebiyle bakanlığımız otomatik olarak çocuklarımızın kayıtlarını yaptı. Bu kayıtlar sonucunda 186 okulumuzda sınavımız yapılıyor. Her çocuğumuz kendi okulunda sınava girecek. Yalnız salon başkanları ve gözetmenler farklı okullardan oldu. Öğretmen arkadaşlarımız, personel, güvenlik, jandarma derken 12 bin 403 öğrencimiz 4 bin 159 görevlimiz var. Okullarımız dezenfekte edildi. İki maske dağıtıldı. Tüm sınıflarımızda dezenfektanlar var. 45 dakikalık arada sosyal mesafe korunarak çocuklarımızın başarılı olacağından şüphemiz yok" dedi.

Okul dışında bekleyen veliler de çocuklarının 1 yıl boyunca emek verdiğini belirterek, sınavda başarılı olacaklarına inandıklarını söyledi.

Kaynak: DHA