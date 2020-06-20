Sivas'ta koronavirüs önlemleri arasında LGS heyecanı
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Sivas'ta koronavirüs önlemleri arasında LGS heyecanı

Sivas'ta koronavirüs önlemleri arasında LGS heyecanıSİVAS'ta 186 okulda 12 bin 403 öğrenci 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavının heyecanını yaşadı.

Sivas'ta koronavirüs önlemleri arasında LGS heyecanı
20.06.2020 11:04 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:07

Sivas'ta koronavirüs önlemleri arasında LGS heyecanı

SİVAS'ta 186 okulda 12 bin 403 öğrenci 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavının heyecanını yaşadı. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek sınav salonlarına alınan öğrencilere görevliler maske dağıttı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen LGS, saat 09.30 itibariyle başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında her öğrenci kendi okulunda sınava girerken, adaylar sabah erken saatlerde velileriyle birlikte okullara geldi. Koronavirüs önlemleri kapsamında okul girişlerinde ellerini dezenfekte ettikten sonra öğrenciler görevliler tarafından verilen maskeleri taktı. Sosyal mesafe kuralına dikkat ederek kimlik kontrolleri yapılan öğrenciler daha sonra okula girerek sınava girecekleri sınıflara yerleştirildi.İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, "8'inci sınıf öğrencilerimiz için sınavımız var. 12 bin 403 öğrencimiz bugün sınava giriyor. Bu salgın sebebiyle bakanlığımız otomatik olarak çocuklarımızın kayıtlarını yaptı. Bu kayıtlar sonucunda 186 okulumuzda sınavımız yapılıyor. Her çocuğumuz kendi okulunda sınava girecek. Yalnız salon başkanları ve gözetmenler farklı okullardan oldu. Öğretmen arkadaşlarımız, personel, güvenlik, jandarma derken 12 bin 403 öğrencimiz 4 bin 159 görevlimiz var. Okullarımız dezenfekte edildi. İki maske dağıtıldı. Tüm sınıflarımızda dezenfektasyonlar var. 45 dakikalık arada sosyal mesafe korunarak çocuklarımızın başarılı olacağından şüphemiz yok" dedi.

Sınava giren çocuklarını okulun dışında bekleyen velilerde çocuklarının 1 yıl boyunca emek verdiğini belirterek sınavda başarılı olacaklarını inandıklarını söyledi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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