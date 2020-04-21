Sivas'ta, koronavirüs nedeniyle evde kalanlara çiçek sürprizi
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Saraybosna, Sivas, Güncel

Sivas'ta, koronavirüs nedeniyle evde kalanlara çiçek sürprizi

Sivas'ta, koronavirüs nedeniyle evde kalanlara çiçek sürpriziSİVAS'ta çiçekçi Mustafa Gözübüyük (42), koronavirüs nedeniyle bahar ayında evlerinden çıkamayan müşterilerine ücretsiz çiçek göndererek sürpriz yapıyor.

21.04.2020 09:55 | Son Güncelleme: 21.04.2020 10:02
Sivas'ta, koronavirüs nedeniyle evde kalanlara çiçek sürprizi

Sivas'ta, koronavirüs nedeniyle evde kalanlara çiçek sürprizi

SİVAS'ta çiçekçi Mustafa Gözübüyük (42), koronavirüs nedeniyle bahar ayında evlerinden çıkamayan müşterilerine ücretsiz çiçek göndererek sürpriz yapıyor.

Kentte 25 yıldır çiçekçilik yapan evli, 1 çocuk babası Mustafa Gözübüyük, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan müşterileri için 'Her eve baharı götüreceğiz' kampanyası başlattı. Müşterilerini mutlu etmek isteyen Gözübüyük, Mehmetpaşa Mahallesi, Saray Bosna Caddesi'ndeki iş yerinde kutular içinde bahar çiçekleri hazırladı. Gözübüyük, dışarı çıkamayanların evlerine ücretsiz çiçek göndererek sürpriz yapmaya başladı. Her gün belirlenen 20 ile 30 ailenin evlerine ve bulundukları yerlere ücretsiz çiçek ulaştırılıyor. Müşteriler kapıyı açtıklarında karşılarında kutu içindeki bahar çiçeklerini gördüklerinde mutlu oluyor. Kampanya sosyal medyada da ilgi görüyor. Çiçeklerini teslim alanlar sosyal medyada memnuniyetlerini paylaşıyor.

'EVLERİNE BAHARI VE MUTLULUĞU GÖTÜRÜYORUZ'

Müşterilerini bu zorlu süreçte mutlu etmek için böyle bir kampanya başlattıklarını belirten Mustafa Gözübüyük, "Yaklaşık 25 yıldır bu sektörün içindeyiz. Sivas'ta hepimizin hayatı virüs nedeniyle kısıtlanmış durumda. Bu zor süreci hepimiz bir şekilde aşacağız. Biz de 'insanlara nasıl faydalı olabiliriz?' diye düşündük. Yıllarca müşterilerimiz bize destek verdi. Biz de bu süreçte onların evine baharı götürmek ve bir nebze mutlu etmek için öncelikle kurumsal müşterilerimizle başlayarak yetişebildiğimiz tüm müşterilerimize kutu içinde bahar çiçekleri götürüyoruz. Bu ay sonuna kadar projemizi devam ettireceğiz. Bu zamana kadar 200'ü geçtik. Muhtemelen 500 çiçek dağıtacağız. Amacımız insanlara evde kaldıkları sürece pozitif enerji vererek mutlu etmek. Baharın sembolü çiçeklerdir, biz de onların evlerine baharı ve mutluluğu götürmeye çalışıyoruz" dedi.

Karşılarında çiçek gördüklerinde çok hoş tepkiler aldıklarını belirten Gözübüyük, "Tepkiler çok hoş. İmkanımız el verdiği sürece herkese ulaşmaya ve ulaştırmaya çalışıyoruz. İnanılmaz tepkiler alıyoruz. İnsanların mutlu olması ve pozitif enerji vermeleri bizi daha da tetikliyor. Biz bu hareketi başlattık. İnşallah diğer meslektaşlarımıza da örnek olur" diye konuştu.

'İNSANLARI MUTLU EDİYORLAR'

Çiçeği almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Melike Benli, "Çiçekçimizi uzun zamandır takip ediyorum ve başarılı buluyorum. Bu yaptıklarıyla da bizim gibi dışarıya çıkamayan insanları mutlu ediyor. Açıkçası ben çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir duygu ve güzel bir çiçek" dedi.

Çiçek sürpriziyle çok mutlu olduğunu söyleyen Sivas Numune Hastanesi Başhemşiresi Betül Ünsal ise, "Kendimi çok mutlu hissettim. Ben bu çiçeği tüm sağlık çalışanları adına alıyorum. Bu zor zamanlarda bu desteği verdikleri için teşekkür ederiz" diye konuştu.

Sivas'ta, koronavirüs nedeniyle evde kalanlara çiçek sürprizi

Kaynak: DHA

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