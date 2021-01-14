Sivas'ta, koronavirüs aşısı uygulanmaya başladı; 5 gün sonra vatandaşlara yapılacak
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Sivas'ta, koronavirüs aşısı uygulanmaya başladı; 5 gün sonra vatandaşlara yapılacak

14.01.2021 11:30 | Son Güncelleme: 14.01.2021 11:42
Sivas'ta, koronavirüs aşısı uygulanmaya başladı; 5 gün sonra vatandaşlara yapılacak

SİVAS'ta, sağlık çalışanlarına koronavirüs aşısı yapılmaya başlandı.

SİVAS'ta, sağlık çalışanlarına koronavirüs aşısı yapılmaya başlandı.

Sağlık Bakanlığı'nın talimatının ardından Çin'den getirilen aşıların dağıtımının tamamlanması sonrası Türkiye genelinde tüm illerde sağlık çalışanlarına aşılama yapılmaya başlandı. Sivas'ta koronavirüs aşısı için ilk etapta Numune Hastanesi'nde özel aşı polikliniği oluşturuldu. Poliklinikte ilk aşılar Numune Hastanesi Başhekimi Kenan Kaygusuz ile Yardımcısı Hüseyin Gökgöz'e yapıldı. Daha sonra 10 poliklinikte sıraya göre sağlık çalışanlarının aşılama işlemine geçildi.

'İNSANLARIMIZI İYİ GÜNLERE GÖTÜRECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'Hastane Başhekimi Kenan Kaygusuz, aşı çalışmasının Sivas için hayırlı olmasını dileyerek, "Aşı koronavirüsle mücadele de önemli bir aşama. Tedavisi olan bir şey değil ama aşılamak bizim için çok çok önemlidir. Özellikle vakaların azaldığı bu dönemde aşılamanın da olması inşallah tamamen koronavirüsü ortadan kaldıracak ve insanlarımızı iyi günlere götüreceğini düşünüyorum" dedi.'İLK 5 GÜNDEN SONRA VATANDAŞLARA UYGULANACAK'İlk etapta 10 poliklinik ile aşılamanın başlatıldığını belirten Kaygusuz, "Burası yaklaşık 10 poliklinik olarak çalışıyoruz ama artırmayı düşünüyoruz. Şu anda öncelikli olarak sağlık çalışanlarına yapılıyor. Randevu alınarak aşılar yapılıyor. İlk 5 gün tüm sağlık çalışanlarını aşılayacağız. Daha sonra da bakanlığımızın önerdiği şekilde diğer vatandaşlarımıza da aşılama yapacağız. Şu anda Sivas'ta tüm sağlık çalışanlarına yetecek kadar aşımız var. Zorlama yok. Ama virüsü yenmemiz için mutlaka aşı olmamız gerekiyor" dedi.'TÜM VATANDAŞLARIMIZIN AŞI OLMASINI TAVSİYE EDİYORUZ'Başhekim Yardımcısı Hüseyin Gökgöz ise, "Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bu dünyayı kasıp kavuran illetten aşılamanın da etkisiyle biran önce kurtuluruz. İnşallah ülkemizde normal düzene geçer. Tüm vatandaşlarımızda usule uygun bir şekilde aşılarını olmalarını tavsiye ediyoruz" dedi. 

Pandemi bölümünde hemşirelik yapan Bilge Arslan ise "Çok heyecanlıyım. Koronavirüs geçirmedim. İnşallah bu aşı da bizi virüsten korur" diye konuştu.


Sivas'ta, koronavirüs aşısı uygulanmaya başladı; 5 gün sonra vatandaşlara yapılacak
Sivas'ta, koronavirüs aşısı uygulanmaya başladı; 5 gün sonra vatandaşlara yapılacak
Sivas'ta, koronavirüs aşısı uygulanmaya başladı; 5 gün sonra vatandaşlara yapılacak
Sivas'ta, koronavirüs aşısı uygulanmaya başladı; 5 gün sonra vatandaşlara yapılacak
Sivas'ta, koronavirüs aşısı uygulanmaya başladı; 5 gün sonra vatandaşlara yapılacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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