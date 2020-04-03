Sivas'ta Korona sessizliği
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Sivas

Sivas'ta Korona sessizliği

Sivas'ta Korona sessizliği Sivas'ta Korona virüs uyarılarını dikkate alan vatandaşlar evlerinde çıkmayınca caddeler ve kent meydanı sessizliğe büründü Sivas'ta Korona virüs uyarılarını dikkate alan vatandaşlar evlerinde çıkmayınca caddeler ve kent meydanı sessizliğe büründü.

03.04.2020 13:19 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:21
Sivas'ta Korona sessizliği

Sivas'ta Korona sessizliği

Sivas'ta Korona virüs uyarılarını dikkate alan vatandaşlar evlerinde çıkmayınca caddeler ve kent meydanı sessizliğe büründü

SİVAS - Sivas'ta Korona virüs uyarılarını dikkate alan vatandaşlar evlerinde çıkmayınca caddeler ve kent meydanı sessizliğe büründü.

Dünya'yı etkisi altına alan Korona virüs vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. Sivas'ta Korona virüs tedbirleri kapsamında uyarıları dikkate alan vatandaşlar evlerinden çıkmadı. Kentin en kalabalık caddelerinden İnönü Bulvarı ve kent meydanı sessizliğe büründü. Kent meydanında bulunan banklar ise boş kaldı. Boş kalan caddelerde ve meydanlarda devriye gezen polis memurları olduğu görüldü. Acil işlerini halletmek için evlerinden çıkan vatandaşlar ise 'Evde kal' mesajı verdi.

Sivas'ta Korona sessizliği

Kaynak: İHA

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Sivas'ta Korona sessizliği
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