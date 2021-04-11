Sivas'ta korkutan yangın
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Sivas'ta korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sivas'ta korkutan yangın

Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Kızılelma köyünde ahşap bir evde çıkan yangın kısa sürede tüm binayı kapladı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Kızılelma köyünde ahşap bir evde çıkan yangın kısa sürede tüm binayı kapladı. Tamamen yanan ev kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın M.S.'nin iki çocuğu ile birlikte ikamet ettiği ahşap evde bilinmeyen bir nedenle başladı. Alevler kısa sürede tek katlı binanın tamamını sardı. Köy sakinlerinin söndürme çalışmaları sonuç vermedi. Bina tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın köyde paniğe neden oldu. Kimsenin yaralanmadığı yangında maddi hasar oluştu.Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Sivas'ta korkutan yangın
Sivas'ta korkutan yangın
Sivas'ta korkutan yangın
Sivas'ta korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 17:08:06. #1.15#
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