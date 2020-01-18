Sivas'ta korkutan yangın
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Sivas'ta korkutan yangın

Sivas'ta sanayi sitesinde bir iş yerinde çıkan yangın korkuttu.

18.01.2020 13:11 | Son Güncelleme: 18.01.2020 13:16
Sivas'ta korkutan yangın

'ta sanayi sitesinde bir iş yerinde çıkan yangın korkuttu.


Edinilen bilgilere göre, yangın, saatlerinde Ata sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinden alevlerin çıktığını gören vatandaşlar durumu ekiplerine verdi. ekiplerinin kısa süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangının iş yeri önünde bulunan atık malzemelerden çıktığı düşünülüyor. - SİVAS

Kaynak: İHA
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