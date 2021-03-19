Sivas'ta korkutan hareketlilik, maviden uzaklaşıyor
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Sivas'ta korkutan hareketlilik, maviden uzaklaşıyor

19.03.2021 12:39 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:44
Sivas'ta korkutan hareketlilik, maviden uzaklaşıyor

Vali Salih Ayhan, Sivas'ın maviye en yakın illerden biri olduğunu, ancak son günlerde artan sosyal hareketliliğin ardından bu tablonun kısmi olarak değiştiğini söyledi.

Vali Salih Ayhan, Sivas'ın maviye en yakın illerden biri olduğunu, ancak son günlerde artan sosyal hareketliliğin ardından bu tablonun kısmi olarak değiştiğini söyledi.

Sivas'ta Covid-19 salgınıyla mücadelede denetimler sürüyor. 1 Mart tarihinde başlayan yeni normalleşme sürecinin ardından her ilde olduğu gibi Sivas'ta da sosyal hareketliliğin kontrolünün sağlanması için Sivas Valiliği İl Salgın Denetim ekiplerince sahada sık sık denetimler yapılıyor. Salgının seyrini ve sahada uygulanan denetimleri yakından takip eden Sivas Valisi Salih Ayhan esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gelerek uyarılarda bulundu.

Vali Salih Ayhan, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan genel korona virüs tablosuna göre Sivas'ın orta riskli iller arasında yer aldığını fakat son günlerde artan sosyal hareketliliğin ardından bu tablonun kısmi olarak değiştiğini söyledi.

"Sosyal hareketlilik arttı, dikkat edeceğiz"

Kısıtlamaların kaldırılmasının ardından İçişleri Bakanlığının genelgeleri kapsamında Dinamik Denetim Modeli'ne geçildiğine dikkat çeken Vali Salih Ayhan, "Kısıtlamaların kaldırılması herkesi sevindirdi. Ancak son 2 haftadır yaşanan sosyal hareketlilik hepimizi endişelendirmeye başladı. Genel korona virüs tablosuna göre Sivas'ın maviye en yakın illerden biri olduğunu, ancak son günlerde artan sosyal hareketliliğin ardından bu tablonun kısmi olarak değiştiğini anlatan Vali Ayhan, "Vatandaş olarak hepimiz sorumluğumuzun farkında olacağız. Alınan tedbirlere, uyarılara topyekün sahip çıkmaz isek başarılı olmamız mümkün değil" dedi.

Sivas Merkez, Şarkışla, Altınyayla ve Divriği'de denetimler artırıldı

Sivas merkez, Şarkışla, Altınyayla ve Divriği ilçelerinde vakalarda bir miktar artış söz konusu olduğunu dile getiren Vali Ayhan, "Bu süreçte, ilimiz merkez ve ilçelerimiz daha dikkatli olmalı. Ev ziyaretleri, taziye ziyaretleri, düğünler ve kalabalık ortamlardaki etkileşimden dolayı yaşanan kısıtlamaların yeniden uygulanmasını arzu etmeyiz. Tekrar eskiye dönmemek için, esnafın kepenk kapatmaması için, yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçilmemesi için zorunlu olmadığı sürece, her bireyin kalabalık ortamdan uzak durması önem arz etmektedir" dedi.

"Yeni bir sendrom, yeni bir travma yaşamak istemiyoruz"

Vatandaşlardan bir kez daha salgına karşı rehavete kapılmadan maske-mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını isteyen Vali Ayhan, "Unutmayalım ki hepimiz bir birimize karşı sorumluyuz. Kul hakkı var, vebal var. Yeni bir sendrom, yeni bir travma yaşamak istemiyoruz. Allah'ın izni ile bu küresel salgını hep beraber yeneceğiz" diye konuştu.

Lokantalarda HES kodu uygulaması

Sivas Lokantacılar ve Kebapçılar Esnaf Odası Başkanı Nazım Yiğit ise, Sivas'ta uygulanan denetimlerin başarıyla sürdürüldüğünü, bu süreçte de lokantaların yüzde 50 kapasite ile faaliyetlerine devam ettiğini söyledi. Her müşterinin HES kodu ile içeriye alındığını anlatan Başkan Yiğit, salgınla mücadele duyarlılık gösteren esnaf ve vatandaşlara teşekkür etti. - SİVAS

Sivas'ta korkutan hareketlilik, maviden uzaklaşıyor
Sivas'ta korkutan hareketlilik, maviden uzaklaşıyor
Sivas'ta korkutan hareketlilik, maviden uzaklaşıyor
Sivas'ta korkutan hareketlilik, maviden uzaklaşıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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