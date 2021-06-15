Sivas'ta köprü yapımı için sondaj çalışması sırasında çöken yolun dolgu işlemine başlandı
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Sivas'ta köprü yapımı için sondaj çalışması sırasında çöken yolun dolgu işlemine başlandı

Sivas'ta köprü yapımı için sondaj çalışması sırasında çöken yolun dolgu işlemine başlandı
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Sivas'ta köprü yapılacak alanda sondaj çalışması sırasında çöken yolda dolgu çalışması başlatıldı.

Sivas'ta köprü yapılacak alanda sondaj çalışması sırasında çöken yolda dolgu çalışması başlatıldı.

Sivas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dedebalı Mahallesi Dedebalı Caddesi'nde çöken yolun onarımı için kamyonlarla getirilen hafriyat makinesi yardımıyla çukura dolduruluyor.

Dolgu için yaklaşık 400 kamyon hafriyat kullanılacağı öğrenildi.

Aksu Deresi üzerine yapılacak köprü için sondaj çalışması sırasında yolda 10 metre çapında ve 22 metre derinliğinde göçük meydana gelmiş, bölge araç ve yaya trafiğine kapatılmıştı.

Sivas'ta köprü yapımı için sondaj çalışması sırasında çöken yolun dolgu işlemine başlandı
Sivas'ta köprü yapımı için sondaj çalışması sırasında çöken yolun dolgu işlemine başlandı
Sivas'ta köprü yapımı için sondaj çalışması sırasında çöken yolun dolgu işlemine başlandı
Sivas'ta köprü yapımı için sondaj çalışması sırasında çöken yolun dolgu işlemine başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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Sivas'ta köprü yapımı için sondaj çalışması sırasında çöken yolun dolgu işlemine başlandı - Haberler
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