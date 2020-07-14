Sivas'ta köprü parmaklığına çarpan cip devrildi: 5 yaralı
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Sivas'ta köprü parmaklığına çarpan cip devrildi: 5 yaralı

Sivas'ta köprü parmaklığına çarpan cip devrildi: 5 yaralıSİVAS'ın Gemerek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak köprü parmaklığına çarpan cipin devrilmesi sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

14.07.2020 23:37 | Son Güncelleme: 14.07.2020 23:49

Sivas'ta köprü parmaklığına çarpan cip devrildi: 5 yaralı

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak köprü parmaklığına çarpan cipin devrilmesi sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Çepni köyü yakınlarında meydana geldi. Yusuf Demiral (20) yönetimindeki 58 FD 019 cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Kızılırmak üzerindeki Çepni köprüsünün parmaklıklarına çarparak ağaçlık alana devrildi. Kazada sürücü Demiral ile yanındaki Fidan (73), Hakverdi (56), Gülten (49) ve Işıl Bulduk (7) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Sivas'ta köprü parmaklığına çarpan cip devrildi: 5 yaralı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (1)
ASD: Bu ara sivasta çok fazla trafik kazası oluyor
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