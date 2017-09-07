Sivas'ta Köpek Ölümleri

Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy köyünde aralarında çoban köpeklerinin de olduğu 5 köpek ölü bulundu.



İhbar üzerine köye giden İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, köydeki ölü köpekleri inceleyerek aldıkları numuneleri Samsun'a gönderdi.



Köylüler geçen yıl aynı zamanlarda da buna benzer bir olayın yaşandığını belirtti.



Köpeklerin ölüm nedenleri Samsun'dan gelecek tahlil sonucuna göre belirlenecek.