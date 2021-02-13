Sivas'ta köpeğin saldırdığı 2 çocuk yaralandı
13.02.2021 18:07 | Son Güncelleme: 13.02.2021 18:10
Sivas'ta bir köpeğin saldırısına uğrayan 2 çocuk hastanede tedavi altına alındı.
Sivas'ta bir köpeğin saldırısına uğrayan 2 çocuk hastanede tedavi altına alındı.
Aydoğan Mahallesi'nde 16 yaşlarındaki S.K. ve arkadaşı Ç.A, sokakta yürürken bir köpeğin saldırısına uğradı.
Köpeğin ısırmasıyla bacağından yaralanan S.K. ile elinden yaralanan Ç.A. ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde