Sivas'ta köpeğin saldırdığı 2 çocuk yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sivas'ta köpeğin saldırdığı 2 çocuk yaralandı

13.02.2021 18:07 | Son Güncelleme: 13.02.2021 18:10
Sivas'ta köpeğin saldırdığı 2 çocuk yaralandı

Sivas'ta bir köpeğin saldırısına uğrayan 2 çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Sivas'ta bir köpeğin saldırısına uğrayan 2 çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Aydoğan Mahallesi'nde 16 yaşlarındaki S.K. ve arkadaşı Ç.A, sokakta yürürken bir köpeğin saldırısına uğradı.

Köpeğin ısırmasıyla bacağından yaralanan S.K. ile elinden yaralanan Ç.A. ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi Selahattin Demirtaş
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz Demet Akalın Burcu Biricik
Spor Erol Bulut Ünal Karaman Abdullah Avcı Sergen Yalçın Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Antalya Saldırı Twitter Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas'ta köpeğin saldırdığı 2 çocuk yaralandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.2.2021 18:10:25. #1.14#
title