Sivas'ta konvoylu 23 Nisan kutlaması
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Sivas'ta konvoylu 23 Nisan kutlaması

Sivas'ta konvoylu 23 Nisan kutlaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sivas'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 3 kamyon, onlarca otomobil ve motosikletin oluşturduğu konvoyla müzikler eşliğinde kutlandı.

Sivas'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 3 kamyon, onlarca otomobil ve motosikletin oluşturduğu konvoyla müzikler eşliğinde kutlandı.

Sivas'ta her yıl okul bahçelerinde düzenlenen törenlerle kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları bu yıl korona virüsü sebebiyle yapılamadı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Sivas Valiliği kısıtlamalar nedeniyle evlerinde bulunan çocuklara bayram coşkusunu yaşatabilmek için çok sayıda araçtan oluşan bir kutlumu korteji oluşturdu. Çeşitli müziklerin çaldığı 3 kamyonet, onlarca otomobil ve motosikletin oluşturduğu konvoy kentin cadde ve sokaklarını teker teker gezdi. Sokağa çıkamayan vatandaşlar ve çocuklar ise evlerinin balkon ve pencerelerinden tempo tutarak bayrak salladı. Düzenlenen konvoy 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bir nebzede olsa yaşatılmasını sağladı. - SİVAS

Sivas'ta konvoylu 23 Nisan kutlaması
Sivas'ta konvoylu 23 Nisan kutlaması
Sivas'ta konvoylu 23 Nisan kutlaması
Sivas'ta konvoylu 23 Nisan kutlaması
Sivas'ta konvoylu 23 Nisan kutlaması
Sivas'ta konvoylu 23 Nisan kutlaması
Sivas'ta konvoylu 23 Nisan kutlaması
Sivas'ta konvoylu 23 Nisan kutlaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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