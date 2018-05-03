Sivas'ta Konvoyla Çevreyi Rahatsız Edenlere Para Cezası

Sivas'ta düğün, nişan, asker uğurlamaları ve çeşitli eğlencelerde konvoy yaparak çevreyi rahatsız edenlere 108 lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte düğün, nişan, asker uğurlamaları ve çeşitli eğlencelerde oluşturulan konvoylarda; seyir halindeki araçlardan sarkmak veya klakson çalmak, egzoz patlatmak suretiyle gürültü yaparak çevreye rahatsızlık verildiği yönünde şikayetler geldiği belirtildi.

Açıklamada kentin ana arterlerinden olan İstasyon Caddesi'nin trafik yoğunluğu ve devlet hastanesinin de bu cadde üzerinde olması nedeniyle, İstasyon Caddesi işe Atatürk Caddesi ve Hoca Ahmet Yesevi Caddesi araç konvoylarının girişine izin verilmeyeceği ifade edilerek trafik kurallarını ihlal eden sürücülere kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmaktan 108 TL idari para cezası uygulanacağı aktarıldı. - SİVAS