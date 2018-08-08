Sivas'ta Konvoy Uyarısı

Sivas Emniyet Müdürlüğü, konvoy oluşturan veya trafiği olumsuz etkileyecek davranışlarda bulunan sürücülere cezai işlem uygulanacağını duyurdu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, düğün, nişan, asker uğurlamaları ve çeşitli eğlencelerde oluşturulan konvoy sayılarında yaz aylarının da etkisi ile artış meydana geldiği belirtildi.

Bu durumun gürültü kirliliği oluşturduğuna dikkat çekilen açıklamada, özellikle yaşlı, hasta ve bebeği olan vatandaşların çıkan gürültü nedeniyle rahatsız olduğu ve akan trafiğin olumsuz etkilendiği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle kamu düzeninin korunması, devamının sağlanması ve toplumun huzur içinde yaşamını sürdürebilmesi amacıyla İstasyon Caddesi, Atatürk Caddesi, Hikmet Işık Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı ile diğer cadde ve sokaklarda, seyir halindeki araçlardan sarkan veya klakson çalan, egzoz patlatan, maytapla ya da bağırarak gürültü yapan, trafiği olumsuz etkileyen, kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde trafik ihlalinde bulunan sürücüler Trafik ekiplerince kamera çekimi ile tespit edilerek, 2918 Karayolları Trafik Kanunun ilgili maddelerince 108-235 lira arasında cezai işlem uygulanacaktır."