Sivas'ta konut satışlarında iyi başlangıç

SİVAS (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022'nin Ocak ayında satılan konut sayılarına ilişkin verileri paylaştı.

TÜİK'ten elde edilen bilgilere göre Sivas'ta konut satışı bu yılın ilk ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre artış gösterdi. 2021 Ocak ayında 402 konutun satıldığı kentte bu yılın ilk ayında 448 konut satıldı. - SİVAS

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