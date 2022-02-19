Sivas'ta konut satışlarında iyi başlangıç - Haberler
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Sivas'ta konut satışlarında iyi başlangıç

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Sivas'ta konut satışlarında iyi başlangıç

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022'nin Ocak ayında satılan konut sayılarına ilişkin verileri paylaştı.

SİVAS (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022'nin Ocak ayında satılan konut sayılarına ilişkin verileri paylaştı.

TÜİK'ten elde edilen bilgilere göre Sivas'ta konut satışı bu yılın ilk ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre artış gösterdi. 2021 Ocak ayında 402 konutun satıldığı kentte bu yılın ilk ayında 448 konut satıldı. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu, Sivas, konut, Ocak, Ekonomi, Haberler

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