Sivas'ta konut satışları yüzde 52 oranında arttı
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Sivas'ta konut satışları yüzde 52 oranında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020'nin Ocak ayında satılan konut sayılarına ilişkin elde ettiği istatistiki verileri kamuoyu ile paylaştı.

15.02.2020 10:09 | Son Güncelleme: 15.02.2020 10:09
Sivas'ta konut satışları yüzde 52 oranında arttı

(TÜİK), 2020'nin Ocak ayında satılan konut sayılarına ilişkin elde ettiği istatistiki verileri kamuoyu ile paylaştı.


TÜİK'ten derlenen bilgilere göre 2019'un ilk ayında 422 konutun satıldığı 'ta 2020'nin aynı döneminde 642 konut satıldı. Satılan konutların 249'unu ipotekli satışlar, 393'ünü ise diğer satışlar grubu oluşturdu. Konut satışında geçen yılın Ocak ayına göre yüzde 52,13 oranında artış kaydedildi.


TÜİK; ilk satış, ikinci el satış ayrıntısına göre konut satışlarını da paylaştı. Sivas'ta yeni yılın ilk ayında satılan 642 konutun 250'sini ilk satış, 392'sini ise ikinci el satış oluşturdu. - SİVAS

Kaynak: İHA
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