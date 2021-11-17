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Sivas'ta konut satışları geriledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Sivas'ta konut satışları geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Sivas'ta Ekim ayında konut satışı azaldı.

SİVAS (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Sivas'ta Ekim ayında Konut satışı azaldı. Verilere göre 2020 Ekim ayında 774 konutun satıldığı Sivas'ta bu yılın aynı ayında 727 konut satıldı. 727 konutun 109'unu ipotekli satışlar 618'ini ise diğer satışlar grubu oluşturdu.

TÜİK; Ocak-Ekim ayları arasında satılan konut satışlarına ilişkin verileri de açıkladı. Sivas'ta 2020 yılının ilk 10 ayında 8 bin 620 konut satılırken bu yılın aynı döneminde 6 bin 332 konut satılabildi. Satılan 6 bin 332 konutun 912'sini ipotekli konutlar oluştururken 5 bin 420'sini ise diğer satışlar grubu oluşturdu. - SİVAS

Sivas'ta konut satışları geriledi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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