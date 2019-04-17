Sivas'ta Konut Satışları Geriledi

Sivas' ta 2019 Mart ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 17.64 geriledi.

TÜİK verilerine göre Sivas' ta 2019 Mart ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 17.64 geriledi. Geçtiğimiz yıl Mart ayında 720 konut satışı gerçekleşirken bu yıl ise Mart ayında 593 konut satıldı. Satılan konutların yüzde 54.81'ini ise ikinci el konutlar oluşturdu. - SİVAS

Kaynak: İHA