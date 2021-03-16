Sivas'ta konut satışları azaldı
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Sivas'ta konut satışları azaldı

16.03.2021 10:05 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:11
Sivas'ta konut satışları azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021'in Şubat ayında satılan konut sayılarına ilişkin istatistiki verileri paylaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021'in Şubat ayında satılan konut sayılarına ilişkin istatistiki verileri paylaştı. Verilere göre 2020 Şubat ayında 552 konutun satıldığı Sivas'ta bu yılın ayını ayında 512 konut satılabildi. Sivas'ta satılan 512 konutun 62'sini ipotekli satışlar, 450'sini ise diğer satışlar grubu oluşturdu.

TÜİK; ilk satış, ikinci el satış ayrıntısına göre konut satışlarını da paylaştı. Sivas'ta Şubat ayında satılan konutların 196'sını ilk satış, 316'sını ise ikinci el satış oluşturdu.

TÜİK verilerine göre 2020'nin Ocak ve Şubat aylarında bin 194 konutun satıldığı Sivas'ta 2021'in aynı aylarında 914 konut satıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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