Sivas'ta Konut Satışları Azaldı

Sivas'ta konut satışları bir önceki yıla oranla yüzde 25 oranında geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Sivas'ta konut satışlarında gerileme gözlendi. 2018 yılı kasım ayında 942 konut satışı gerçekleşti. 2017 yılının kasım ayına oranla yüzde 25.5'lik bir düşüş gözlendi. 2018 yılı Ekim ayında ise bin 280 konut satılırken Kasım ayında yüzde 45.2'lik bir gerileme ile 701 konut satıldı. Satışı gerçekleşen konutların yüzde 41'ini ise içerisinde daha önce ikamet edilen konutlar oluşturdu. - SİVAS

Kaynak: İHA