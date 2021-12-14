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Sivas'ta konut satışları arttı

Sivas'ta konut satışları arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bu yılın kasım ayına ilişkin konut satışı verilerini açıkladı.

SİVAS (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bu yılın kasım ayına ilişkin konut satışı verilerini açıkladı. Verilere göre 2020 kasım ayında 743 konutun satıldığı Sivas'ta bu yılın aynı ayında bin 1 konut satıldı. Bin 1 konutun 180'ini ipotekli satışlar 821'ini ise diğer satışlar grubu oluşturdu.

TÜİK; ocak-kasım ayları arasında satılan konut satışlarına ilişkin verileri de açıkladı. Sivas'ta 2020 yılının ilk 11 ayında 9 bin 363 konut satılırken bu yılın aynı döneminde 7 bin 333 konut satılabildi. Satılan 7 bin 333 konutun bin 92'sini ipotekli konutlar oluştururken 6 bin 241'ini ise diğer satışlar grubu oluşturdu. - SİVAS

Son dakika: Türkiye genelinde konut satışları kasım ayında %59 artarak 178 bin 814 oldu

Son dakika: Türkiye genelinde konut satışları kasım ayında %59 artarak 178 bin 814 oldu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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