Sivas'ta konut satışı yüzde 45 oranında azaldı
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Sivas'ta konut satışı yüzde 45 oranında azaldı

Sivas'ta konut satışı yüzde 45 oranında azaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 Haziran ayında satılan konut sayılarına ilişkin istatistiki verileri paylaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 Haziran ayında satılan konut sayılarına ilişkin istatistiki verileri paylaştı.

Verilere göre 2020 Haziran ayında bin 531 konutun satıldığı Sivas'ta bu yılın aynı ayında satılan konut sayısı yüzde 45 oranında azalarak 700'e geriledi. Sivas'ta satılan 700 konutun 107'sini ipotekli satışlar, 593'ünü ise diğer satışlar grubu oluşturdu.

TÜİK; ilk satış, ikinci el satış ayrıntısına göre konut satışlarını da paylaştı. Sivas'ta bu yılın Haziran ayında satılan konutların 222'sini ilk satış, 478'ini ise ikinci el satış oluşturdu.

TÜİK verilerine göre 2020'nin ilk 6 ayında 4 bin 131 konutun satıldığı Sivas'ta 2021'in ilk yarısında 3 bin 66 konut satılabildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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