Sivas'ta konut satışı azaldı
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Sivas'ta konut satışı azaldı

Sivas'ta konut satışı azaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021'in Mayıs satılan konut sayılarına ilişkin istatistiki verileri paylaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021'in Mayıs satılan konut sayılarına ilişkin istatistiki verileri paylaştı.

Verilere göre 2020 Mayıs ayında 412 konutun satıldığı Sivas'ta bu yılın aynı ayında 354 konut satıldı. Sivas'ta satılan 354 konutun 42'sini ipotekli satışlar, 312'sini ise diğer satışlar grubu oluşturdu.

TÜİK; ilk satış, ikinci el satış ayrıntısına göre konut satışlarını da paylaştı. Sivas'ta Mayıs ayında satılan konutların 95'ini ilk satış, 259'unu ise ikinci el satış oluşturdu.

TÜİK verilerine göre 2020'nin ilk 5 ayında 2 bin 600 konutun satıldığı Sivas'ta 2021'in aynı ayları arasında 2 bin 366 konut satılabildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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