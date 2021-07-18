Sivas'ta kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi
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Sivas'ta kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi

Sivas'ta kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi
Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş - Haberler | Güncel

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi.

Erzurum'dan Mersin'e bayram ziyareti için 24 AAR 612 plakalı otomobiliyle yola çıkan Y.G (35), Şarkışla'ya 20 kilometre kala Gücük Tren İstasyonu yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, şarampole devrildikten sonra demir yolu kenarındaki kayalıklara çarparak durabildi.

Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye AFAD, polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü Y.G. ve eşi E.G. kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

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