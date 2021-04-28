Sivas'ta kontrol noktaları ve denetim sayıları artırılacak
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Sivas'ta kontrol noktaları ve denetim sayıları artırılacak

Sivas'ta kontrol noktaları ve denetim sayıları artırılacak
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Sivas Valisi Salih Ayhan, "tam kapanma" sürecinde kentte kontrol noktaları ve denetim sayısının artacağını belirtti.

Sivas Valisi Salih Ayhan, "tam kapanma" sürecinde kentte kontrol noktaları ve denetim sayısının artacağını belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Pandemi Kurulu Olağan Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Ayhan, salgınla mücadelede alınan "tam kapanma" kararının ardından Türkiye genelinde olduğu gibi Sivas'ta da vaka sayılarının en aza indirilmesi için tedbirlerin en üst seviyede uygulanacağını aktardı.

Ayhan, ülke genelinde mart ve nisan aylarında vaka sayılarında artış yaşandığını, Sivas'ın da bu artıştan etkilendiğini ve nisan ayının son günlerine doğru kentte kısmi bir düşüş yaşandığına dikkati çekti.

Sivas'ta tedbirlerin daha çok artacağını, tam kapanmanın başarıyla uygulanması durumunda bayram sonrası ve yaz döneminde rahatlama olacağını belirten Ayhan, "Vaka sayılarını aşağı çekmemiz için hareketliliği olabildiğince azaltmamız gerekiyor. Bu kapsamda yeni süreçte kontrol noktaları ve denetim sayıları artırılacak. Muafiyet ve istisnaları daraltacağız." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden kaymakamlar ile bir araya gelen Ayhan, "Bu noktada vatandaşlarımızdan tam kapanma sürecine uymalarını özellikle istiyoruz Alacağımız sıkı tedbirlerle vaka sayılarımızı en alt düzeye indirmeyi hedefliyoruz. Toplumun her kesiminden en üst düzeyde fedakarlık bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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