Sivas'ta komandolar karlı arazide operasyon eğitimi yaptı - Haberler
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Sivas'ta komandolar karlı arazide operasyon eğitimi yaptı

AA, Serhat Zafer - Güncel
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Sivas'ta komandolar karlı arazide operasyon eğitimi yaptı

Sivas'ta jandarma komandolar karlı arazide operasyon eğitimi gerçekleştirdi.

SİVAS (AA) - Sivas'ta jandarma komandolar karlı arazide operasyon eğitimi gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Merkez Asayiş Komando Bölük Komutanlığında görevli Mehmetçikler, Sarp Bayırı mevkisinde operasyon eğitimi aldı.

Karla kaplı arazide düzenlenen operasyon eğitimine, özel kıyafetli 2 timden oluşan 40 komando katıldı.

Zorlu kış şartlarında gerçekleştirilen eğitimde komandolar adeta "dosta güven, düşmana korku" verdi.

Sivas'ta komandolar karlı arazide operasyon eğitimi yaptı

Sivas'ta komandolar karlı arazide operasyon eğitimi yaptı

Sivas'ta komandolar karlı arazide operasyon eğitimi yaptı

Sivas'ta komandolar karlı arazide operasyon eğitimi yaptı

AA / Serhat Zafer - Güncel

Jandarma, Komando, Asayiş, Sivas, Güncel, Haberler

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