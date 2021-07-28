Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm
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Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm

Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın hayatını kaybetti.

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın hayatını kaybetti.

Mangal kömürü yapmak için Diyarbakır'dan, Sivas'ın Divriği ilçesine gelen 3 çocuk annesi L.A'nın (31) vücuduna kene yapıştı.

Bir süre sonra rahatsızlanan L.A, 4 gün önce yakınları tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

KKKA şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan L.A. yaşam mücadelesini kaybetti.

Yakınları tarafından teslim alınan M.A'nın cenazesi toprağa verilmek üzere Diyarbakır'ın Çınar ilçesine götürüldü.

Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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