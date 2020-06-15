Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın hayatını kaybetti.

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın hayatını kaybetti.

Koyulhisar ilçesi Camikebir Mahallesi'nde yaşayan Gürsen Kaya (80), vücuduna yapışan keneyi çıkarttı.

Bir süre sonra rahatsızlanan Kaya, yakınları tarafından Koyulhisar İlçe Hastanesi'ne götürüldü.

Kaya, burada yapılan müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaklaşık 4 gündür KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören Kaya, anestezi yoğun bakım servisinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaya'nın cenazesi, ailesi tarafından morgdan alınarak defnedilmek üzere Koyulhisar'a götürüldü.

Kaynak: AA