Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

Giresun'un Çamoluk ilçesine bağlı Kutluca köyünde yaşayan Mehmet Duvarbaşı'nın (71) vücuduna yapışan kene, Alucra Devlet Hastanesindeki müdahaleyle çıkartıldı.

Evine dönen ve bir süre sonra rahatsızlanınca yeniden Alucra Devlet Hastanesine kaldırılan Duvarbaşı, burada yapılan müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

KKKA şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Duvarbaşı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA