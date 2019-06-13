Sivas'ta KKKA şüphesi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Suşehri ilçesinde hayvancılık yapan S.Y'yi koltuk altından 4 gün önce kene ısırdı.

Baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti başlayan S.Y. yakınları tarafından Suşehri Devlet Hastanesine getirildi.

Kan değerleri yüksek çıkan S.Y. sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA