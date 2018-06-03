Sivas'ta Kkka Hastalığı Şüphesiyle Ölüm
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastaneye getirilen kişi yaşamını yitirdi.
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastaneye getirilen kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, 5 gün önce Yıldızeli ilçesine bağlı Aslandoğmuş köyünde vücuduna kene yapışması sonucu rahatsızlanan C.K, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine getirildi.
Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan C.K. kurtarılamadı.