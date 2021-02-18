Sivas'ta Kızılırmak Nehri kısmen buz tuttu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sivas'ta Kızılırmak Nehri kısmen buz tuttu

18.02.2021 11:25 | Son Güncelleme: 18.02.2021 11:28
Sivas'ta Kızılırmak Nehri kısmen buz tuttu

Sivas'ta etkisini gösteren soğuk havanın ardından Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak kısmen buzla kaplandı.

Sivas'ta etkisini gösteren soğuk havanın ardından Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak kısmen buzla kaplandı.

İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın, tarihi Kesik Köprü ve Karşıyaka mevkisinde bazı kısımları buz tuttu.

Sıcaklığın gece sıfırın altında 17, gündüz ise sıfırın altında 6 dereceye kadar düştüğü kentte, güzel görüntüler de oluşuyor.

Sivas Belediyesi tarafından şehir merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan Paşabahçe Mesire Alanı'na "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki Hobbit evlerinden esinlenerek inşa edilen yamaç evleri ve çevresinde de karın ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kadir Topbaş Osman Kavala Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç Merve Dizdar Acun Ilıcalı Meghan Markle
Spor Metin Oktay Osman Özköylü Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Mart Şehit Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas'ta Kızılırmak Nehri kısmen buz tuttu - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 11:30:47. #1.14#
title