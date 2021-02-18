Sivas'ta Kızılırmak Nehri kısmen buz tuttu

Sivas'ta etkisini gösteren soğuk havanın ardından Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak kısmen buzla kaplandı.

Sivas'ta etkisini gösteren soğuk havanın ardından Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak kısmen buzla kaplandı.

İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın, tarihi Kesik Köprü ve Karşıyaka mevkisinde bazı kısımları buz tuttu.

Sıcaklığın gece sıfırın altında 17, gündüz ise sıfırın altında 6 dereceye kadar düştüğü kentte, güzel görüntüler de oluşuyor.

Sivas Belediyesi tarafından şehir merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan Paşabahçe Mesire Alanı'na "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki Hobbit evlerinden esinlenerek inşa edilen yamaç evleri ve çevresinde de karın ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya