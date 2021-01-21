Sivas'ta Kızılırmak Nehri kısmen buz tuttu
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Sivas'ta Kızılırmak Nehri kısmen buz tuttu

21.01.2021 12:43 | Son Güncelleme: 21.01.2021 12:46
Sivas'ta Kızılırmak Nehri kısmen buz tuttu

Sivas'ta soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sivas'ta soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte bir süredir etkisini gösteren soğuk havanın ardından Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak kısmen buzla kaplandı.

İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın, tarihi Kesik Köprü ve Karşıyaka mevkisinde bazı kısımları buz tuttu.

Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Serpincik Göleti'nin yüzeyi de soğuk hava nedeniyle buzla kaplandı.

Sivas Belediyesi tarafından şehir merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan Paşabahçe Mesire Alanı'na "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki "Hobbit Evleri"nden esinlenerek inşa edilen yamaç evleri ve çevresinde de kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Sıcaklığın gece sıfırın altında 15, gündüz ise sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte, soğuk hava günlük yaşamı da olumsuz etkiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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