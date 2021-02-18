YOLDA KALAN ÇEDAŞ EKİPLERİ KURTARILDI
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YOLDA KALAN ÇEDAŞ EKİPLERİ KURTARILDI

18.02.2021 15:33 | Son Güncelleme: 18.02.2021 15:40
YOLDA KALAN ÇEDAŞ EKİPLERİ KURTARILDI

YOLDA KALAN ÇEDAŞ EKİPLERİ KURTARILDI?Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Hıdıruşağı mezrası yolu üzerinde kar nedeniyle kapanan yolda ÇEDAŞ ekipleri mahsur kaldı.

YOLDA KALAN ÇEDAŞ EKİPLERİ KURTARILDI

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Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Hıdıruşağı mezrası yolu üzerinde kar nedeniyle kapanan yolda ÇEDAŞ ekipleri mahsur kaldı. Kayarak kara saplanan aracı kurtarmak için bölgeye İlçe Özel İdare Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Elektrik arızası için bölgedeki köylerde çalışan ÇEDAŞ ekipleri uzun süren çabanın ardından kurtarıldı. 

YOLDA KALAN ÇEDAŞ EKİPLERİ KURTARILDI
YOLDA KALAN ÇEDAŞ EKİPLERİ KURTARILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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