Sivas'ta Kızılırmak kısmen dondu; Altınyayla eksi 26 ile Türkiye'nin en soğuk yeri oldu
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Sivas'ta Kızılırmak kısmen dondu; Altınyayla eksi 26 ile Türkiye'nin en soğuk yeri oldu

18.02.2021 10:41 | Son Güncelleme: 18.02.2021 10:48
Sivas'ta Kızılırmak kısmen dondu; Altınyayla eksi 26 ile Türkiye'nin en soğuk yeri oldu

SİVAS'ta, sabah saatlerinde hava sıcaklığı eksi 17 dereceye kadar düştü.

SİVAS'ta, sabah saatlerinde hava sıcaklığı eksi 17 dereceye kadar düştü. Kızılırmak'ın kent merkezinden geçen bölümü kısmen buz tuttu. Altınyayla ilçesi de eksi 26 ile Türkiye'nin en soğuk yeri oldu.

Sivas'ta kar yağışının durmasının ardından soğuk hava etkisini gösterdi. Kentte hissedilen hava sıcaklığı bu sabah eksi 17 dereceye kadar düştü. Soğuk havanın etkisiyle Türkiye'nin en uzun nehri olan ve Sivas'tan doğup, Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın kent içinden geçen bazı kısımları buz tuttu. Özellikle akıntının az olduğu bölümlerin tamamen donduğu görüldü. Kardeşler Mahallesi'ndeki tarihi Eğri Köprü'nün üst bölümünde nehir buzla kaplandı. Nehir çevresindeki bitki örtüsü üzerinde biriken kırağı ise güzel görüntüler oluşturdu. 

EN SOĞUK YER, EKSİ 26 İLE ALTINYAYLA OLDU

Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bu sabah Türkiye'de en düşük hava sıcaklığı, eksi 26 ile Sivas'ın Altınyayla ilçesinde ölçüldü. İl genelinde ise köy ve mezralardan oluşan 375 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. İl Özel İdaresi ekipleri de karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. 

Sivas'ta Kızılırmak kısmen dondu; Altınyayla eksi 26 ile Türkiye'nin en soğuk yeri oldu
Sivas'ta Kızılırmak kısmen dondu; Altınyayla eksi 26 ile Türkiye'nin en soğuk yeri oldu
Sivas'ta Kızılırmak kısmen dondu; Altınyayla eksi 26 ile Türkiye'nin en soğuk yeri oldu
Sivas'ta Kızılırmak kısmen dondu; Altınyayla eksi 26 ile Türkiye'nin en soğuk yeri oldu
Sivas'ta Kızılırmak kısmen dondu; Altınyayla eksi 26 ile Türkiye'nin en soğuk yeri oldu
Sivas'ta Kızılırmak kısmen dondu; Altınyayla eksi 26 ile Türkiye'nin en soğuk yeri oldu
Sivas'ta Kızılırmak kısmen dondu; Altınyayla eksi 26 ile Türkiye'nin en soğuk yeri oldu
Sivas'ta Kızılırmak kısmen dondu; Altınyayla eksi 26 ile Türkiye'nin en soğuk yeri oldu
Sivas'ta Kızılırmak kısmen dondu; Altınyayla eksi 26 ile Türkiye'nin en soğuk yeri oldu
Sivas'ta Kızılırmak kısmen dondu; Altınyayla eksi 26 ile Türkiye'nin en soğuk yeri oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

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