Sivas'ta, Kızılırmak kısmen buz tuttu - Haberler
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Sivas'ta, Kızılırmak kısmen buz tuttu

Sivas'ta, Kızılırmak kısmen buz tuttu
AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Sivas'ta etkisini gösteren soğuk hava nedeniyle Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın yüzeyi kısmen buzla kaplandı.

SİVAS (AA) - Sivas'ta etkisini gösteren soğuk hava nedeniyle Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın yüzeyi kısmen buzla kaplandı.

İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın, tarihi Kesik Köprü ve Karşıyaka mevkisinde bazı kısımları buz tuttu.

Sıcaklığın gece sıfırın altında 15, gündüz ise sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü Sivas'ta, soğuk hava kent merkezi ve ilçelerde de yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sivas'ta, Kızılırmak kısmen buz tuttu

Sivas'ta, Kızılırmak kısmen buz tuttu

Sivas'ta, Kızılırmak kısmen buz tuttu

Sivas'ta, Kızılırmak kısmen buz tuttu

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AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri

Kızılırmak, Karadeniz, Türkiye, Sivas, Güncel, Haber

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