Sivas'ta, Kızılırmak'ın bazı bölümlerinin yüzeyi buz tuttu
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Sivas'ta, Kızılırmak'ın bazı bölümlerinin yüzeyi buz tuttu

Sivas'ta hava sıcaklığının düşmesi sonucu Kızılırmak Nehri'nin bir bölümünün yüzeyinde buz oluştu.

11.01.2020 11:38 | Son Güncelleme: 11.01.2020 11:54
Sivas'ta, Kızılırmak'ın bazı bölümlerinin yüzeyi buz tuttu

'ta hava sıcaklığının düşmesi sonucu Nehri'nin bir bölümünün yüzeyinde buz oluştu.

ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup, Bafra Burnu'ndan 'e dökülen Kızılırmak'ın su seviyesi düşük olan baraj gölü ile nehrin bazı bölümlerinin yüzeyi buz tuttu.

İlçede sıcaklık sıfırın altında 10 derece ölçüldü.

Kaynak: AA
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