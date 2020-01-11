Sivas'ta, Kızılırmak'ın bazı bölümlerinin yüzeyi buz tuttu

11.01.2020 11:38 | Son Güncelleme: 11.01.2020 11:54

Sivas'ta hava sıcaklığının düşmesi sonucu Kızılırmak Nehri'nin bir bölümünün yüzeyinde buz oluştu.

İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup, Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın su seviyesi düşük olan baraj gölü ile nehrin bazı bölümlerinin yüzeyi buz tuttu.

İlçede sıcaklık sıfırın altında 10 derece ölçüldü.

Kaynak: AA