Sivas'ta Kızılırmak ile Serpincik Göleti buz tuttu

Sivas'ta soğuk hava nedeniyle Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak ile Serpincik Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandı.

KIZILIRMAK, ÇANKIRI (AA) - Sivas'ta soğuk hava nedeniyle Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak ile Serpincik Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandı.

İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın, tarihi Kesik Köprü ve Karşıyaka mevkisinde bazı kısımları buz tuttu.

Karşıyaka Mahallesi'ndeki Serpincik Göleti'nin yüzeyi de soğuk hava nedeniyle tamamen buz tuttu.

Sıcaklığın gece sıfırın altında 15, gündüz ise sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Sivas'ta, soğuk hava kent merkezi ve ilçelerde de yaşamı olumsuz etkiliyor.