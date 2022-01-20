Sivas'ta Kızılırmak ile Serpincik Göleti buz tuttu - Haberler
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Sivas'ta Kızılırmak ile Serpincik Göleti buz tuttu

Sivas'ta Kızılırmak ile Serpincik Göleti buz tuttu
AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Sivas'ta soğuk hava nedeniyle Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak ile Serpincik Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandı.

KIZILIRMAK, ÇANKIRI (AA) - Sivas'ta soğuk hava nedeniyle Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak ile Serpincik Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandı.

İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın, tarihi Kesik Köprü ve Karşıyaka mevkisinde bazı kısımları buz tuttu.

Karşıyaka Mahallesi'ndeki Serpincik Göleti'nin yüzeyi de soğuk hava nedeniyle tamamen buz tuttu.

Sıcaklığın gece sıfırın altında 15, gündüz ise sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Sivas'ta, soğuk hava kent merkezi ve ilçelerde de yaşamı olumsuz etkiliyor.

AA / Halife Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri

Kızılırmak, Karşıyaka, Türkiye, Sivas, Güncel, Haber

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