Sivas'ta Kızılırmak buz tuttu, 280 yerleşim yerinin yolu kapandı (2)

05.01.2020 15:47 | Son Güncelleme: 05.01.2020 15:47

İMRANLI'DA YARIN OKULLAR TATİL

Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle İmranlı ilçesinde eğitime yarın için 1 gün ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçe genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeni ile ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak, 6 Ocak Pazartesi günü ilçemiz genelinde eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA