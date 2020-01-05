Sivas'ta Kızılırmak buz tuttu, 280 yerleşim yerinin yolu kapandı (2)
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Sivas'ta Kızılırmak buz tuttu, 280 yerleşim yerinin yolu kapandı (2)

İMRANLI'DA YARIN OKULLAR TATİLKar yağışı ve soğuk hava nedeniyle İmranlı ilçesinde eğitime yarın için 1 gün ara verildi.

05.01.2020 15:47 | Son Güncelleme: 05.01.2020 15:47
Sivas'ta Kızılırmak buz tuttu, 280 yerleşim yerinin yolu kapandı (2)

'DA YARIN OKULLAR TATİL

Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle ilçesinde eğitime yarın için 1 gün ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçe genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeni ile ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak, 6 Ocak Pazartesi günü ilçemiz genelinde eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.


Kaynak: DHA
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