Sivas'ta Kızılırmak buz tuttu, 280 yerleşim yerinin yolu kapandı (2)

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İMRANLI'DA YARIN OKULLAR TATİLKar yağışı ve soğuk hava nedeniyle İmranlı ilçesinde eğitime yarın için 1 gün ara verildi.
İMRANLI'DA YARIN OKULLAR TATİL
Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle İmranlı ilçesinde eğitime yarın için 1 gün ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçe genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeni ile ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak, 6 Ocak Pazartesi günü ilçemiz genelinde eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.