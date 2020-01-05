Sivas'ta Kızılırmak buz tuttu, 280 yerleşim yerinin yolu kapandı

05.01.2020 14:08 | Son Güncelleme: 05.01.2020 14:09

SİVAS'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'dan doğup Karadeniz'e dökülen Türkiye'nin en uzun ırmağı olan Kızılırmak'ın bazı bölümleri buz tuttu. Ayrıca il genelinde 280 köy ve mazranın yolu, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

İmranlı ilçesinde iki gündür devam eden kar yağışının ardından soğuk hava, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığı sabah saatlerinde sıfırın altında 3 derece olarak ölçüldü. Soğuk havanın etkisiyle Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın ilçe içerisinden geçen bölümü, kısmen buz tuttu. İlçede doyumsuz manzaranın ortaya çıktı.

Kaynak: DHA