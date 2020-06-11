Sivas'ta Kızılırmak'a giren 3 çocuk boğuldu (3)
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Sivas'ta Kızılırmak'a giren 3 çocuk boğuldu (3)

3'ÜNCÜ ÇOCUĞUN DA CESEDİ BULUNDUSivas'ta, serinlemek için girdikleri Kızılırmak Nehri'nde kaybolan 3 çocuktan sonuncusunun da cansız bedenine ulaşıldı.

Sivas'ta Kızılırmak'a giren 3 çocuk boğuldu (3)
11.06.2020 17:12 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:45

3'ÜNCÜ ÇOCUĞUN DA CESEDİ BULUNDU

Sivas'ta, serinlemek için girdikleri Kızılırmak Nehri'nde kaybolan 3 çocuktan sonuncusunun da cansız bedenine ulaşıldı. AFAD ekiplerinin çalışmasıyla suyun içinden çıkarılan çocuğun cesedi, ambulansa konularak, götürüldü. 3'üncü çocuğun da diğer çocukların cansız bedenlerine ulaşılan bölgede bulunduğu belirtildi. 

KAYIP SANILAN KİŞİ, POLİSE GİTMİŞ

Suda kaybolduğu sanılan ve çocukları kurtarmak için peşlerinden nehre girdiği değerlendirilen kişinin ise korkarak olay yerinden kaçtığı ve polis ekiplerine sığındığı öğrenildi. 3 çocuğun cansız bedenine ulaşılmasıyla bölgede arama çalışmaları tamamlandı. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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